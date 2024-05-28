«Зенит» может вернуть Лунёва

В летнее трансферное окно «Зенит» может подписать нового вратаря. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в шорт-листе питерцев находится Андрей Лунёв. 32-летний футболист уже узнал о том, что его кандидатура рассматривается. Переговоры могут стартовать на текущей неделе.

Лунёв ранее выступал за «Зенит» в 2017-2021 годах. Последний сезон футболист провёл в «Карабахе». Подписать Лунёва летом можно бесплатно как свободного агента.

В то же время источник отмечает, что в списке «Зенита» есть 25-летний Евгений Латышонок из «Балтики». Впрочем, этот голкипер также интересен ЦСКА и «Краснодару».