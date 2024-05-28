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Слишкович заявил, что «Спартаку» не нужны трансферы

28 Мая 2024 • 14:27 Комментировать

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о возможном усилении состава перед новым сезоном.

«Если спрашивать меня, то никто не нужен. Нынешняя команда может улучшаться, но нужно время», — заявил босниец в беседе с «РБ Спортом».

При этом специалист отметил, что если и нужны новые игроки, то этим вопросом будет заниматься спортивный директор и новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

По итогам сезона-2023/24 «красно-белые» стали пятыми в турнирной таблице Российской премьер-лиги, заработав в 30 турах 50 зачетных баллов.

Ранее Слишкович заявил, что в «Спартаке» играют лучшие российские футболисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Слишкович
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