Слишкович: «Мы ждём Промеса в «Спартаке»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович поделился комментарием о ситуации нападающего команды Квинси Промеса.

Напомним, 32-летний нидерландец находится в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину.

«Надеюсь, эта история для Квинси как человека закончится хорошо. Мы ждем Промеса в «Спартаке», надеемся, он вернется», — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В минувшем сезоне нападающий появился на поле в 21 матче во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором восьми забитых мячей.

Трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.