Первак: «Задачи «Спартака» оказались невыполненными»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак высказался о выступлениях московской команды в прошедшем розыгрыше чемпионата России.

Первак назвал результаты «Спартака» неудовлетворительными, отметив, что «красно-белым» не удалось выполнить задачи, которые ставил перед собой клуб в начале сезона.

«Я считаю, что задачи оказались невыполненными. Место «Спартака» должно было быть в тройке? Да, хотелось бы, чтобы было там. Но эта задача почти всегда невыполнимая из-за тренерской чехарды», — приводит слова Первака Vprognoze.ru.

Напомним, минувший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице. Также «красно-белые» дошли до финала Кубка России (Пути регионов), где уступили калининградской «Балтике».