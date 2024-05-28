Transfermarkt назвал символическую сборную игроков РПЛ

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt выбрал 23 лучших футболиста минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Кроме того, эксперты портала определили символическую сборную всего чемпионата, которая выглядит следующим образом: Сафонов («Краснодар»), Скопинцев («Динамо»), Алонсо («Краснодар»), Бальбуэна («Динамо»), Сильянов («Локомотив»), Глушенков («Локомотив»), Чавес («Динамо»), Сперцян («Краснодар»), Файзуллаев (ЦСКА), Тюкавин («Динамо»), Кассьерра («Зенит»).

В основной состав не попали следующие игроки: Лантратов («Локомотив»), Латышонок («Балтика»), Перес («Оренбург»), Горшков («Крылья Советов»), Осипенко, Глебов (оба – «Ростов»), Дуглас Сантос, Вендел (оба – «Зенит»), Бителло, Нгамалё (оба – Динамо»), Черников, Кордоба (оба – «Краснодар»).