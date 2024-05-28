Защитник Тин Едвай окончательно покинул «Локомотив». Права на 28-летнего хорватского футболиста выкупил «Панатинаикос». В сезоне 2023/2024 Едвай выступал за греческую команду на правах аренды.

«Благодарим Тина за выступление в составе «железнодорожников» и желаем успехов в будущем!» - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Ранее Едвай поучаствовал в 41 официальном матче «Локомотива». В этих играх хорват записал на свой счёт два гола.

Отметим, что «Локомотив» завершил чемпионат России на четвёртой позиции. В 30 турах команда Михаила Галактионова набрала 53 очка.