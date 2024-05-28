Кузнецов рассказал, чем был привлекателен последний чемпионат РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, чем прошедший розыгрыш чемпионата России отличался от предыдущих.

Специалист отметил, что в этот раз интрига в РПЛ сохранялась до последнего тура, чего уже давно не случалось.

«Зенит» безоговорочный лидер за несколько туров уже в течение шести лет. Но этот чемпионат был очень интересный, насыщенный разными событиями, борьбой. И то, что три претендента на золотые медали — это подкупало», — цитирует Кузнецова «МК».

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» петербуржцы опередили на одно очко.