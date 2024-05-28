«В «Спартаке» играют лучшие российские футболисты» — Слишкович

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о текущем составе команды.

«В «Спартаке» играют лучшие российские футболисты в лиге — это я могу сказать вам точно», — заявил Слишкович в интервью «РБ Спорту».

По мнению специалиста, у игроков «красно-белых» есть все необходимое для прогресса в следующих сезонах.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России – 2023/24. В 30 сыгранных турах команда смогла набрать 50 очков. Золотые медали достались санкт-петербургскому «Зениту».

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович.