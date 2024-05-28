Шавло: «Спартак» провалил сезон»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло подвёл итоги сезона-2023/2024 для московской команды.

«Спартак» плохо выступил в этом сезоне. Ни Кубка, ни призовых мест нет. Результат неудовлетворительный. Вся команда провалила сезон», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

При этом Шавло выразил надежду на то, что в следующем сезоне при новом главном тренере Деяне Станковиче «Спартак» сможет выступить лучше.

Напомним, свой последний на сегодняшний день трофей «Спартак» выиграл в 2022 году, когда стал обладателем Кубка России. РПЛ же не покорялась «красно-белым» с 2017 года.