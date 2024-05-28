Агент Барбоза: «Летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о нападающем «Зенита» Матео Кассьерре, который стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша чемпионата России.

По словам Барбозы, успехи колумбийского футболиста не останутся незамеченными европейскими клубами.

«То, что за ним и многими другими футболистами «Зенита» следят — это не секрет. Но, думаю, летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы. Дальше всё будет зависеть от желания игрока и клуба», — цитирует Барбозу «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний Кассьерра провёл за «Зенит» 37 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 9 миллионов евро.