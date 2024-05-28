Слишкович уверен, что Джикия ещё мог бы помочь «Спартаку»

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился комментарием о предстоящем уходе из команды защитника Георгия Джикии.

Специалист заявил, что Джикия многое дал «Спартаку» за семь лет, он всегда был профессионалом и настоящим капитаном.

«Мог бы еще Джикия помочь «Спартаку»? Конечно! Я думаю, что да! Каждой команде нужны опытные игроки», — цитирует Слишковича «РБ Спорт».

Джикия выступает за «красно-белых» с 2017 года. Ранее стало известно, что клуб не станет продлевать с ним контракт, который истекает 31 мая.

В минувшем сезоне 30-летний защитник провел 12 матчей с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.