Слишкович: «У нас была цель — выиграть Кубок России»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о результатах команды в минувшем сезоне.

«У нас была цель — выиграть Кубок России, но это не получилось сделать. То, какое место мы заняли в итоге в турнирной таблице, — не очень хорошо, довольными мы быть не можем», — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

Напомним, по итогам сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Что касается Кубка России, то команда добралась до финала Пути регионов, где неожиданно проиграла «Балтике» со счетом 0:1.

В следующем сезоне главным тренером «Спартака» будет Деян Станкович.