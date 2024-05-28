Только один клуб РПЛ обратился в ЭСК после последнего тура

После заключительного, тридцатого тура Премьер-лиги только один клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Этим клубом стал московский ЦСКА.

Как сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на службу коммуникаций РФС, «армейцы» попросили ЭКС рассмотреть решение судьи не удалять защитника «Урала» Итало за лишение явной возможности забить гол. Эпизод произошёл в концовке первого тайма – на 44-й минуте.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Урал» на своём поле со счётом 2:0. Команда Владимира Федотова финишировала на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.