Слишкович — об отставке Абаскаля: «Спартак» верил в него, но наступил момент, когда нужны были перемены»

Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», поделился мнением об отставке экс-наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Напомним, Абаскаль был уволен в апреле текущего года. В «Спартаке» испанец проработал чуть менее двух лет.

Слишкович не согласился с мнением, что московскому клубу необходимо было расстаться с Абаскалем ещё раньше.

«Руководство клуба понимает своё каждое принятое решение. Сейчас легко говорить: «Нужно было делать так, а не вот так». «Спартак» всегда был очень корректен к каждому тренеру. Клуб дал время тренеру, и они верили в него, но наступил момент, когда нужны были перемены», — приводит слова Слишковича «РБ Спорт».

Прошедший сезон «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Уже известно, что в следующем розыгрыше чемпионата России «красно-белыми» будет руководить сербский специалист Деян Станкович.