Бузова унизила Дмитрия Тарасова на церемонии РПЛ

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова высмеяла своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова, поигравшего за национальную сборную России и московский «Локомотив». Она произнесла язвительную речь во время церемонии Winline Герои РПЛ.

«Есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно жениться на Бузовой - самой популярной девушке в стране. Можно даже не уметь играть в футбол. Даже можно развестись, закончить карьеру, но остаться медийным», - высказалась Бузова.

На церемонии Ольга вручила награду самому медийному игроку. Им был признан защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян.