«Спартак» выиграет следующий сезон» — Слишкович

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о перспективах команды в следующем сезоне чемпионата России.

— Я уверен, что «Спартак» выиграет следующий сезон. Клуб взял нового тренера, и руководство понимает, каких футболистов, на какие позиции нужно взять, — заявил Слишкович «РБ Спорту».

Прошедший розыгрыш Российской премьер-лиги «Спартак» вместе с Владимиром Слишковичем завершил на пятом месте, набрав 50 очков в 30 встречах.

В новом сезоне «красно-белыми» будет руководить 45-летний Деян Станкович, которого столичный клуб забрал у венгерского «Ференцвароша».