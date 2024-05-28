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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначены судьи на стыковые матчи за места в РПЛ

28 Мая 2024 • 13:20 Комментировать
Урал
...
Акрон
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29.05 17:00

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал информацию о судейских назначениях на стыковые матчи за места в Премьер-лиге. Главную информацию приводим ниже.

Первые матчи (29 мая)

«Урал» - «Акрон»: судья – Василий Казарцев, ВАР – Артём Любимов, АВАР – Павел Шадыханов;

«Пари НН» - «Арсенал» Тула: судья – Кирилл Левников, ВАР – Артём Чистяков, АВАР – Сергей Цыганок.

Ответные матчи (1 июня)

«Акрон» - «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Валерий Данченко.

«Арсенал» Тула – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Павел Шадыханов, АВАР – Артём Любимов.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Владислав Безбородов Арсенал Тула Кирилл Левников Павел Кукуян Василий Казарцев Акрон Пари НН ещё теги

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