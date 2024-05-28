Назначены судьи на стыковые матчи за места в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал информацию о судейских назначениях на стыковые матчи за места в Премьер-лиге. Главную информацию приводим ниже.

Первые матчи (29 мая)

«Урал» - «Акрон»: судья – Василий Казарцев, ВАР – Артём Любимов, АВАР – Павел Шадыханов;

«Пари НН» - «Арсенал» Тула: судья – Кирилл Левников, ВАР – Артём Чистяков, АВАР – Сергей Цыганок.

Ответные матчи (1 июня)

«Акрон» - «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Алексей Сухой, АВАР – Валерий Данченко.

«Арсенал» Тула – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Павел Шадыханов, АВАР – Артём Любимов.