Агент Ройса ответил на приглашение в «Динамо»

Агент Дирк Хебель, который сотрудничает с полузащитником дортмундской «Боруссии» Марко Ройсом, прокомментировал приглашение игрока в московское «Динамо.

«Марцел Личка приглашает Ройса в «Динамо»? Спасибо, но нет. Мы откажемся от этого предложения», - цитирует представителя футболиста Sport24.

Ранее стало известно, что 34-летний вингер покинет «шмелей» в конце сезона на правах свободного агента. Цвета дортмундского коллектива Марко защищает с 2012 года.

В сезоне-2023/2024 Ройс поучаствовал в 41 поединке «Боруссии». Полузащитник записал на свой счет девять забитых мячей и десять голевых передач.