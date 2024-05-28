Слишкович рассказал, какой футболист «Спартака» готов к Европе

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался об уровне форварда команды Александра Соболева.

«Соболев — готовый футболист для Европы? Конечно! Он может играть в лучших чемпионатах», — заявил Слишкович «РБ Спорту».

В прошедшем сезоне 27-летний Соболев появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, десять раз поразил ворота соперников и записал на свой счет девять голевых передач.

Трудовой договор форварда со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в восемь миллионов евро.

По итогам сезона «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков.