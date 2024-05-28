Колыванов: «Тюкавин заслуженно стал лучшим игроком сезона в РПЛ»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов считает, что нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин заслуженно был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата России.

«Тюкавин вполне заслуженно стал лучшим игроком сезона РПЛ. Он провёл хороший сезон, особенно вторую часть. После подписания контракта Костя ещё больше раскрылся, забивал и помогал партнёрам», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В розыгрыше РПЛ сезона-2023/2024 Тюкавин провёл 30 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Напомним, динамовцы не смогли выиграть чемпионат России, уступив в заключительном 30-м туре «Краснодару» (0:1). В итоге «бело-голубые» расположились на третьей строчке в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на одно очко.