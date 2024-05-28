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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Тюкавин заслуженно стал лучшим игроком сезона в РПЛ»

28 Мая 2024 • 13:16 Комментировать
Краснодар
1:0
Динамо Москва

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов считает, что нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин заслуженно был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата России.

«Тюкавин вполне заслуженно стал лучшим игроком сезона РПЛ. Он провёл хороший сезон, особенно вторую часть. После подписания контракта Костя ещё больше раскрылся, забивал и помогал партнёрам», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В розыгрыше РПЛ сезона-2023/2024 Тюкавин провёл 30 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Напомним, динамовцы не смогли выиграть чемпионат России, уступив в заключительном 30-м туре «Краснодару» (0:1). В итоге «бело-голубые» расположились на третьей строчке в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на одно очко.

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11:37
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Кобелев: «Динамо» нужно сохранить фарт этого сезона»
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10:13
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09:25
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12:40
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Сегодня, 28 Мая
14:07 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов рассказал, чем был привлекателен последний чемпионат РПЛ
14:02 · Россия. Премьер-лига
«В «Спартаке» играют лучшие российские футболисты» — Слишкович
13:53 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартак» провалил сезон»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Летом к Кассьерре будет предметный интерес из топ-5 лиг Европы»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Слишкович уверен, что Джикия ещё мог бы помочь «Спартаку»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «У нас была цель — выиграть Кубок России»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Только один клуб РПЛ обратился в ЭСК после последнего тура
13:30 · Россия. Премьер-лига
Слишкович — об отставке Абаскаля: «Спартак» верил в него, но наступил момент, когда нужны были перемены»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Бузова унизила Дмитрия Тарасова на церемонии РПЛ
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выиграет следующий сезон» — Слишкович
13:20 · Россия. Премьер-лига
Назначены судьи на стыковые матчи за места в РПЛ
13:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Ройса ответил на приглашение в «Динамо»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Слишкович рассказал, какой футболист «Спартака» готов к Европе
13:16 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Тюкавин заслуженно стал лучшим игроком сезона в РПЛ»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Конате высказался об уходе из «Ахмата»
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