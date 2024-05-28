Нападающий Мохамед Конате высказался об уходе из «Ахмата», за который он выступал с лета 2021 года.

«Ахмат» - это клуб, который мне дал шанс себя показать и прогрессировать, поэтому он будет всегда в моём сердце. Очень грустно расставаться, но это футбольная жизнь. Я сильно буду болеть и переживать за «Ахмат» всегда», - цитирует Конате «РИА Новости».

Всего за «Ахмат» Конате провёл 90 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 34 гола и три результативных паса на партнёров. Отметим, что грозненская команда финишировала на десятой позиции в чемпионате России.

Ранее появлялась информация о том, что 26-летний Конате интересен клубам Лиги 1 и Серии А.