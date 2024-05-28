Слишкович: У «Зенита» есть Вендел? У «Спартака» есть Мартинс и Медина

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович считает, что «Зенит» не превосходит его команду по составу.

«У «Зенита» есть Вендел? А у нас Мартинс. Вендел играет за свою сборную? Нет. А Кристофер играет. У нас есть Медина — это тоже игрок своей сборной», — приводит слова Слишковича портал «РБ Спорт».

Специалист добавил, что не видел Клаудиньо и остальных бразильских игроков «Зенита» в национальной команде.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом страны. «Спартак» финишировал на пятой позиции в таблице.

Для «сине-бело-голубых» данный трофей стал шестым подряд.