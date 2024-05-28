Стало известно, в каком клубе будет готовиться Чистяков

«У Дмитрия контракт с «Зенитом», подготовку к сезону он точно начнет с «Зенитом», а там будет видно. Думаю, что сборы он проведет с «Зенитом». Контактов с другими клубами не было», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».