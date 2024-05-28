Стало известно, в каком клубе будет готовиться Чистяков

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, дал комментарий относительно будущего своего клиента.
«У Дмитрия контракт с «Зенитом», подготовку к сезону он точно начнет с «Зенитом», а там будет видно. Думаю, что сборы он проведет с «Зенитом». Контактов с другими клубами не было», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
Напомним, что во второй половине сезона 30-летний защитник выступал на правах аренды за «Сочи». В общей сложности Чистяков провел 15 поединков в минувшей игровой кампании. По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а «Сочи» вылетел в первый дивизион.
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