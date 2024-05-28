Панченко назвал самую зрелищную команду РПЛ

Бывший футболист, а ныне функционер Виктор Панченко назвал самую зрелищную команду в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги. Он сделал выбор в пользу петербургского «Зенита», ставшего чемпионом страны.

«Думаю, «Зенит» заслужил это звание. Они показывали зрелищный футбол, но их подарками в конце сезона другие не воспользовались», - передает слова Панченко Legalbet.

Напомним, что петербургский коллектив в шестой раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги. На втором месте с отставанием в одно очко финишировал «Краснодар», а призовую тройку замкнуло московское «Динамо».