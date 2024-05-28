Шикунов назвал Тюкавина и ещё одного россиянина лучшими в РПЛ

«Тюкавин является лучшим игроком сезона. Это не обсуждается. Бразильцы из «Зенита» уже приелись. Тюкавин - топ, Глушенков - вообще фантастика. Для нас и сборной России это приятные открытия», - передает слова Шикунова «Чемпионат».