Шикунов назвал Тюкавина и ещё одного россиянина лучшими в РПЛ

Александр Шикунов, экс-спортивный директор московского «Спартака», назвал двух лучших футболистов сезона в Российской премьер-лиге.
«Тюкавин является лучшим игроком сезона. Это не обсуждается. Бразильцы из «Зенита» уже приелись. Тюкавин - топ, Глушенков - вообще фантастика. Для нас и сборной России это приятные открытия», - передает слова Шикунова «Чемпионат».
В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Тюкавин провел 30 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. На счету Глушенкова шесть голов и 15 ассистов в 29 встречах российского чемпионата.
Бан пользователя