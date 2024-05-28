Агент Медведева ответил на вопрос о будущем вратаря в «Ростове»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, в беседе с журналистами дал комментарий по поводу будущего 29-летнего игрока.
«Означает ли уход Песьякова, что Медведев останется? Это лучше спросить у руководства. На данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта. Возможно, еще будет разговор с руководством», - цитирует Талаева «Спорт-Экспресс».
Срок действующего контракта Медведева с «Ростовом» рассчитан до середины 2024 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 17 поединках и пропустил 21 мяч.
Бан пользователя