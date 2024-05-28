Радченко: У Козлова точно будут предложения

Бывший тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о лучших игроках минувшего розыгрыша чемпионата России.

Специалист заявил, что Константин Тюкавин, Эдуард Сперцян и Данила Козлов провели хороший сезон.

«Козлов — молодой перспективный игрок. Заберут его из «Балтики» или нет, я не знаю. Но предложения у него будут — это точно», — цитирует Радченко Metaratings.

В составе «Балтики» 19-летний хавбек принял участие в десяти матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча и оформил четыре ассиста.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Козлова в 300 тысяч евро.