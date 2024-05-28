В «Ростове» ответили, ошибся ли Песьяков во время чемпионского гола «Зенита»

«Если смотреть, то в полтора метрах от него мяч начал менять направление. Это непростой мяч для вратаря. По крайней мере, другие тренеры вратарей, с которыми я разговаривал, считают, что это не его ошибка», - передает слова специалиста «Чемпионат».