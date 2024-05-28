Бабич рассказал, были ли у него конфликты с Джикией

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о своих отношениях с капитаном команды Георгием Джикией.

— Мы общаемся каждый день, потому что он мой друг! Как я говорил ранее, у нас не было никаких конфликтов, — приводит слова Бабича «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что на первых порах в «Спартаке» Джикия регулярно помогал ему советами.

Напомним, Бабич присоединился к «Спартаку» прошлым летом. За это время он принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

По итогам сезона-2023/24 «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.