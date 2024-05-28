Сафонов: «Краснодар» принял Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо — в атаку»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о работе с тренером Мурадом Мусаевым, возглавившим команду по ходу прошедшего сезона.

Напомним, на посту наставника «быков» Мусаев сменил сербского специалиста Владимира Ивича.

«Каждый тренер привносит что-то своё, глупо ожидать, что Мусаев будет играть, как Ивич. Команда приняла Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо — в атаку», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата России «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на одно очко. Это наилучший результат в истории южного клуба.