Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о наличии либо отсутствии лидеров в ведущих клубах РПЛ.

- Первая команда – «Зенит». Хотя бы одного лидера в ней можно назвать? Кассьерра? Он забивал, но не решающие голы. И не выделяется так, как Кейн и Левандовски. В «Спартаке» нет ни одного лидера. В «Краснодаре» – Сперцян и иногда Кордоба. А в команде чемпионской пять-шесть таких игроков должно быть. И остальные должны за ними тянуться. В «Динамо» кого лидером вообще назвать? Ни одного человека. Тюкавин выделяется только в отдельных играх – и не в решающих. Как делает Месси на протяжении пятнадцати лет – вот это уровень, отношение, профессионализм, патриотизм, да всё что хочешь, – сказал Чугунов.

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