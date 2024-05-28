Филимонов прокомментировал тяжёлую травму вратаря ЦСКА Торопа

Известный в прошлом вратарь Александр Филимонов, поигравший за московский «Спартак» и сборную России, высказался о тяжелой травме голкипера ЦСКА Владислава Торопа в кубковом матче с «Зенитом».

«В такой ситуации нужно играть жестче, группироваться и концентрироваться. Ощущение, что он выходил на этот мяч, как на тренировке. Нужно себя готовить к такому столкновению», - передает слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тороп получил двойной перелом костей лицевой части черепа. В связи с этим 20-летний голкипер перенес хирургическое вмешательство и выбыл на долгий срок.