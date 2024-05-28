Бабич обратился к болельщикам «Спартака» после неудачного сезона

Сербский защитник Срджан Бабич принес извинения болельщикам московского «Спартака» за неудачный сезон.
«Сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели. Приношу извинения болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали. Надеюсь, следующий сезон будет намного лучше», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что по итогам сезона Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали на пятом месте в турнирной таблице. Столичный коллектив отстал от петербургского «Зенита», ставшего чемпионом страны, на семь баллов.
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