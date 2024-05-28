Бабич обратился к болельщикам «Спартака» после неудачного сезона

«Сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели. Приношу извинения болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали. Надеюсь, следующий сезон будет намного лучше», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».