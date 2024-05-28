Джикия не стал исключать возможное возвращение в «Спартак»

Защитник Георгий Джикия, который покинет «Спартак» в ближайшие дни, высказался о своём возможном возвращении в московский клуб.

«Допускаю ли я, что когда-нибудь вернусь в «Спартак» не в качестве игрока? Поживём — увидим», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Напомним, Джикия защищал цвета «Спартака» с 2017 года. В общей сложности за «красно-белых» защитник успел провести 215 матчей, забить пять голов и отдать 11 результативных передач.

Прошедший розыгрыш чемпионата России москвичи завершили на пятом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 проведённых матчах. Джикия принял участие лишь в восьми встречах.