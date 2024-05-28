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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» ищет замену Песьякову

28 Мая 2024 • 11:43 Комментировать

Виталий Кафанов, который является тренером вратарей «Ростова», рассказал о поиске нового голкипера после расставания с Сергеем Песьяковым. Вратарь продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов.

«На место Песьякова ищем другого вратаря. Когда начнётся подготовительный период, оба вратаря получат одинаковое количество матчей. Кто будет сильнее, тот начнёт сезон основным», - передает слова Кафанова «Чемпионат».

Напомним, что Песьяков защищал цвета команды из Ростова-на-Дону с 2017 года. Он покинул команду в статусе свободного агента.

По итогам сезона «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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