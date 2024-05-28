Сафонов: «Второе место — хороший результат для «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил результат своей команды в прошедшем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, «быки» заняли второе место в турнирной таблице РПЛ, добившись лучшего результата в своей истории.

«Тяжёлые эмоции от этого сезона — смесь негатива и радости. Жаль, что упустили возможность стать чемпионами. Но всё-таки второе место тоже хорошо, и приятно, что я стал частью этой истории», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 30 матчей, пропустил в них 27 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.