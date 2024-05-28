В «Ростове» оценили игру Песьякова, покинувшего клуб

«Были ошибки в матчах с «Сочи», «Крыльями», «Оренбургом» и в двух играх со «Спартаком». В общей сложности Песьяков ошибся пять раз. Он провёл этот сезон чуть хуже, чем прошлый год», - передает слова специалиста «Чемпионат».