В «Ростове» оценили игру Песьякова, покинувшего клуб

Тренер голкиперов «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о выступлении бывшего вратаря команды Сергея Песьякова в сезоне-2023/2024.
«Были ошибки в матчах с «Сочи», «Крыльями», «Оренбургом» и в двух играх со «Спартаком». В общей сложности Песьяков ошибся пять раз. Он провёл этот сезон чуть хуже, чем прошлый год», - передает слова специалиста «Чемпионат».
По завершении сезона опытный голкипер покинул «Ростов». Песьяков продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Сергей провел 23 встречи, в которых пропустил 35 голов.
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