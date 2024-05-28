Парфёнов высказался о будущем Джикии после ухода из «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями об уходе защитника Георгия Джикии из «народной команды».
«Он является лидером команды. Мне кажется, можно было найти общий язык. Мы все проходили такой момент, когда нужно покидать клуб. Может быть, этот момент придаст Джикии мотивации, даст толчок», - передает слова Парфёнова «Чемпионат».
Ранее стало известно, что 30-летний защитник покинет московский клуб по завершении сезона-2023/2024. В минувшей игровой кампании Джикия провел 11 поединков, не отметившись голевыми действиями. Москвичи финишировали на пятом месте в таблице РПЛ.
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