Орлов назвал ключевой момент матча «Зенит» - «Ростов»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал переломный момент в поединке 30-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Ростовом»,

«Ключевой момент, когда тренер вратарей Кафанов побежал рассказывать своему Песьякову, что Клаудиньо бьёт хитро, не торопясь, и смотрит на вратаря. Когда это увидел Семак, они поменяли бьющего», - поделился мнением Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что встреча завершилась волевой победой «Зенита» со счетом 2:1. Благодаря осечке столичного «Динамо» в Краснодаре команда Сергея Семака в шестой раз подряд стала чемпионом Премьер-лиги.