Пименов: «Ишков — открытие сезона в РПЛ»

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался об игре 19-летнего полузащитника «Урала» Ильи Ишкова.

Эксперт назвал молодого футболиста открытием прошедшего розыгрыша чемпионата России.

«Ишков — открытие, 19-летний парень из «Урала» провёл сезон достаточно уверенно», — приводит слова Пименова Metaratings.

Также Пименов выделил Константина Тюкавина («Динамо»), Матвея Сафонова («Краснодар») и Максима Глушенкова («Локомотив»), назвав этих игроков лучшим в завершившемся сезоне РПЛ.

В этом сезоне Ишков провёл за «Урал» 35 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.