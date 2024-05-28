Парфёнов: «Для меня удивление, что «Урал» находится в стыках, они обыграют «Акрон»

Известный российский тренер Дмитрий Парфёнов поделился мнением о попадании «Урала» в зону стыковых матчей по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, за право выступать в высшем футбольном дивизионе России екатеринбургская команда будет соперничать с тольяттинским «Акроном».

По мнению Парфёнова, «Урал» обыграет «Акрон» и сохранит прописку в Российской премьер-лиге.

«Я переживаю за эту команду, и для меня удивление, что «Урал» находится в стыках. Потому что с теми амбициями, которые были перед чемпионатом, хорошим стартом, футболистами и большой скамейкой команда должна быть выше», — цитирует Парфёнова «Чемпионат».

Первый матч между «Уралом» и «Акроном» состоится уже завтра, 29 мая, в Екатеринбурге. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.