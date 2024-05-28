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Президент «Урала»: «Команда попала в стыковые матчи, никакого настроения нет»

28 Мая 2024 • 11:05 Комментировать
Урал
...
Акрон
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29.05 17:00

По словам президента екатеринбургского клуба, в команде настроены победить «Акрон» и сохранить прописку в РПЛ.

- Команда попала в стыковые матчи, никакого настроения нет. Все готовы, хотят биться и выигрывать, остаться в РПЛ. Как может быть хорошее настроение, если команда попала в переходные матчи? – цитирует Григория Иванова «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне «Урал» набрал 30 баллов и занял 14 место в таблице чемпионата и попал в стыковые матчи, где его соперником станет «Акрон», занявший 3 строчку в Первой лиге. Первая игра между этими командами пройдёт 29 мая, ответная – 1 июня.

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