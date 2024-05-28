Филимонов: «Будем надеяться, что Тороп сможет составить конкуренцию Акинфееву»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Филимонов высказался о том, можно ли считать Владислава Торопа возможной заменой Игорю Акинфееву в столичном ЦСКА.

«Тороп - сменщик Акинфеева? У Игоря уже столько сменщиков было. Но будем надеяться, что Тороп сможет составить конкуренцию. Чем выше уровень в клубе и чемпионате, тем выше уровень футболистов», - цитирует Александра «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Акинфеев пролонгировал сотрудничество с «армейцами» на два года.

В минувшем сезоне чемпионата России 38-летний голкипер сыграл 25 матчей за ЦСКА, в которых пропустил 34 мяча.