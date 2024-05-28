Попов: «Тюкавину можно съездить в чемпионат Нидерландов»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Срочно уезжать смысла нет. Если будет предложение, нужно его рассматривать и ехать в команду из топ-6 чемпионатов. Да даже в чемпионат Нидерландов можно съездить, получить опыт и оттуда уже куда-то рвануть», — приводит слова Попова Metaratings.

Также Попов назвал Тюкавина очень хорошим игроком, отметив, что он не только забивает много голов, но и умеет играть на команду.

В прошедшем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.