Экс-вратарь «Спартака»: «Акинфеев может играть до 50 лет»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в разговоре с представителями СМИ отреагировал на новый контракт Игоря Акинфеева с ЦСКА.

«Он легко отыграет еще два года в РПЛ. Я и год назад говорил, что он может на таком уровне играть до 50 лет, учитывая его уровень и отношение к здоровью», - приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. За первую команду голкипер выступает с 2003 года. Вместе с «армейским» коллективом вратарь шесть раз становился чемпионом страны и по семь раз выигрывал кубок и суперкубок. Также в его активе победа в Кубке УЕФА.