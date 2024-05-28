Калинин: «Факел» сделал больше, чтобы остаться в РПЛ, чем «Зенит», чтобы стать чемпионом»

По словам игрока воронежского клуба Игоря Калинина, он пока не осознаёт, что сделала его командя, сохранившая прописку в Высшем дивизионе.

- Честно, нет эмоций, осознания того, что мы сделали. Мне кажется, мы сделали больше, чтобы остаться в РПЛ, чем питерский клуб, чтобы стать чемпионом. Искренне рад, что «Факел» остался в РПЛ, - цитирует защитинка «Факела» «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» в заключительном матче сезона при своих болельщиках обыграл «Ахмат». Клуб в минувшем сезоне занял 11 место в таблице чемпионата и сохранил место в РПЛ, в активе воронежской команды 32 очка.

Калинин провёл в прошлом сезоне сыграл в 15 встречах, но не отметился результативными действиями.