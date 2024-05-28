В «Крыльях Советов» заявили, что хотят продлить контракт с вратарём Фроловым

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что самарский клуб сделает предложение вратарю Евгению Фролову о продлении контракта.

Напомним, действующее соглашение 36-летнего футболиста рассчитано до конца июня текущего года.

«Мы все очень хотим, чтобы Женя остался в структуре нашего клуба. Совсем скоро ему будет сделано предложение, будем ждать от него ответа», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Фролов провёл за «Крылья Советов» две игры, в которых пропустил четыре мяча. Отметим, что прошедший розыгрыш чемпионата России самарцы завершили на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 41 очков в 30 проведённых матчах.