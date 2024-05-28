Кобелев: «Динамо» нужно сохранить фарт этого сезона»

Андрей Кобелев, в прошлом наставник «Динамо», высказался о том, что нужно команде для успешного следующего сезона.

- Важна трансферная кампания, но лучше спрашивать у руководства, будет ли усиление состава. «Динамо» нужно сохранить фарт этого сезона, чтобы в следующем бороться за чемпионство, - передаёт слова бывшего рулевого столичной команды «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне коллектив Марцела Лички боролся за победу в чемпионате страны до последнего тура, но в последнем матче не смог добиться необходимого результата в игре с «Краснодаром», в результате чего золотые медали выиграл «Зенит». «Динамо» заняло третью строчку в таблице.