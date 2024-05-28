Газзаев назвал трёх лучших футболистов сезона РПЛ

«Назову трёх - Кассьерра, Кордоба и Тюкавин. За «Краснодар» обидно. Но что поделать, это футбол. «Быки» заслуживали золота, но сами упустили свои шансы, которых «Зенит» подарил предостаточно», - передают слова эксперта «Известия».