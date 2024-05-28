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Агент Лисаковича: «Виталий покинет «Балтику» и вернётся в «Рубин»

28 Мая 2024 • 10:28 Комментировать
Балтика
1:3
Локомотив Москва

Томислав Живко, агент нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича, выступающего за «Балтику» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

«Лисакович по-любому покинет «Балтику». Пока по вариантам не знаю, он игрок «Рубина» и должен вернуться в свой клуб. Предложения от других клубов? Пока рано об этом говорить», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошедшем розыгрыше РПЛ Лисакович провёл за «Балтику» 12 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Балтика» покинула высший дивизион российского футбола. При этом калининградцы смогли пробиться в Суперфинал Кубка России, где 2 июня встретятся с «Зенитом».

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Рубин Балтика Томислав Живко Виталий Лисакович ещё теги

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